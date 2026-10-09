Rimini, torce accese in un hotel chiuso: un arresto e una denuncia

Le luci di alcune torce e movimenti sospetti all'interno di un albergo chiuso dopo la stagione estiva hanno fatto scattare l'intervento dei Carabinieri a Rimini. L'operazione si è conclusa con l'arresto di un 38enne e la denuncia a piede libero di un 26enne.

A dare l'allarme è stato un residente della zona, che ha contattato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato la presenza di alcune persone all'interno dell'hotel. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Rimini, che hanno prima circondato l'edificio per impedire eventuali fughe e poi effettuato un controllo della struttura. All'interno i militari hanno sorpreso diversi individui. Secondo una prima ricostruzione, un 26enne italiano si sarebbe introdotto abusivamente nell'albergo, danneggiando alcuni arredi della hall. Il giovane avrebbe inoltre finto di essere il titolare dell'attività per consentire l'ingresso ad altre persone, successivamente identificate e allontanate.

Durante gli accertamenti è emerso che uno dei presenti, un 38enne di origini straniere, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 3 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 800 euro, per rapina pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, reati commessi nel giugno del 2023. Al termine delle verifiche, il 38enne è stato trasferito nel carcere di Rimini, mentre il 26enne è stato denunciato in stato di libertà.

Per quest'ultimo vale la presunzione di innocenza fino all'eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.





