14, 15, 16 MAGGIO Rimini: torna “Giardini d'Autore”, tre giorni di assoluta meraviglia Edizione primavera 2021 in Piazza sull'Acqua - Ponte Tiberio, a Borgo San Giuliano

Ripartire dalla terra, dai colori, dallo stretto legame con la natura per tre giorni di assoluta meraviglia. “Giardini d'Autore” torna dal 14 al 16 maggio, edizione primaverile quest'anno ancora più attesa. Protagoniste come sempre le migliori selezioni botaniche, accanto a conferenze e laboratori, in piena sicurezza.

Tra i progetti dalla valenza sociale, spicca RI.FIORI.AMO: impulso alle pari opportunità con ampi spazi di condivisione e la mostra fotografica “Ritratti isolati” che sarà allestita al Cinema Fulgor. Una manifestazione-omaggio alla città che vuole “rivivere una nuova primavera”.

Nel video le interviste a Silvia Montanari, organizzatrice Giardini d'Autore; Giulia Corazzi, Consigliera delegata alle Pari Opportunità Provincia di Rimini; e Andrea Gnassi, Sindaco Comune di Rimini.

