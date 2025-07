DANZA CLASSICA Rimini: torna il Concorso internazionale Rudolf Noureev. Ospite d'eccezione, Eleonora Abbagnato 25 iscritti, provenienti da 11 regioni d’Italia e dalla Repubblica di San Marino

Rimini si conferma città delle arti. Al Teatro Galli va in scena la grande danza classica con la VI edizione del Concorso Rudolf Noureev, l’esclusivo concorso internazionale per giovani allievi e allieve, ballerini e ballerine professionisti, dai 15 ai 24 anni, dedicato alla memoria del celebre danzatore e coreografo. La soddisfazione dell'Assessore alla Cultura, Michele Lari: "Non è solamente un appuntamento artistico di altissimo profilo internazionale ma per noi, per la nostra città è veramente un momento di crescita collettiva".

Riunite le stelle della danza: tra i coach - introdotti da Maria Perchiazzi Guaraldi, cofondatrice e direttrice artistica del concorso - si uniscono a le Étoiles de l’Opéra di Parigi Monique Loudières e Wilfried Romoli, anche Clotilde Vayer, Direttrice della Scuola e del Corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli; ed ospite d'eccezione, Eleonora Abbagnato. "Sono molto onorata - ha detto l'étoile italiana - di essere qui a Rimini per la prima volta a questo concorso che è sempre stato un punto di riferimento per la nostra scuola, la nostra scuola Noureev, quello che ci ha insegnato con le sue difficili coreografie ma meravigliose e oggi essere di nuovo qui insieme allo staff appunto dell'Opera di Parigi che portano in giro per il mondo le coreografie di Noureev è molto importante perché bisogna sempre pensare al futuro della danza e soprattutto a cercare di dare ai giovani una cultura diversa, una cultura della storia della danza".

Un’occasione unica per i 25 iscritti, provenienti da 11 regioni d’Italia e dalla Repubblica di San Marino: se valutati particolarmente talentuosi, potranno aspirare ad aggiudicarsi l’ammissione diretta alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma per l’anno scolastico 2025/26. Dovranno cimentarsi con “variazioni di un repertorio tanto difficile quanto entusiasmante” - osserva Monique Loudieres, che definisce il concorso, “una festa di danza per ringraziare Rudolf per tutto quello che ha saputo dare all'arte”. "Un esempio di lavoro, sacrificio ma tanta passione perché deve venire da loro quello che si studia tutti i giorni quello che sarà il bagaglio della loro vita a prescindere se faranno i ballerini o meno la danza dà qualcosa in più" - osserva infine Abbagnato.

Eleonora Abbagnato ha poi assistito ad una lezione di danza classica tenuta da Elisa Scala, docente stabile della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, e ad una lezione di danza classica tenuta da Damiano Mongelli, Assistente alla Direzione della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Sesta edizione del Concorso, organizzata dall’Associazione ART FEST APS, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev.

Nel video l'intervista a Eleonora Abbagnato, Étoile e Direttrice Scuola e Corpo di Ballo Teatro Opera di Roma.

