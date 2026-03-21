CULTURA Rimini, torna il Premio letterario “Paolo Fabbri” per gli studenti del Classico Al via la quinta edizione del concorso dedicato alla memoria del giornalista riccionese: in palio 1.000 euro.

Rimini, torna il Premio letterario “Paolo Fabbri” per gli studenti del Classico.

Torna a Rimini il Premio letterario “Paolo Fabbri”, giunto alla sua quinta edizione e promosso dall’Associazione Alumni del Liceo Classico “Giulio Cesare”, con il patrocinio del Comune e de Il Resto del Carlino. L’iniziativa, ideata da Domini Soso Fabbri, rende omaggio alla figura del giornalista e comunicatore riccionese scomparso nel 2013, protagonista nel mondo dell’informazione e delle relazioni pubbliche.

Il concorso è rivolto agli studenti degli ultimi tre anni del liceo classico e prevede la realizzazione di un saggio breve. Il premio complessivo di 1.000 euro sarà assegnato ex aequo ai due elaborati ritenuti migliori da una commissione composta da esperti del settore.

La prova si svolgerà il 31 marzo nelle aule del liceo “G. Cesare – M. Valgimigli”, mentre la cerimonia di premiazione è prevista il 26 maggio al Teatro degli Atti di Rimini. Il premio proseguirà anche nelle prossime edizioni, consolidando il suo ruolo nella promozione della cultura tra i giovani.

Leggi il comunicato integrale sul V Concorso Paolo Fabbri

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File allegati Comunicato stampa V edizione Concorso Paolo Fabbri

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