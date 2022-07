DIRITTI Rimini: torna il Summer Pride per sensibilizzare sui temi LGBTQ+

Sono quattro le città che oggi vengono attraversate dall'onda arcobaleno del Pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtq+. Tra le città, Rimini (dalle 17,30 in piazzale Benedetto Croce). "Con questo fine settimana - dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay - diventano 45 i Pride che finora sono scesi nelle strade per ribadire la domanda di diritti e riconoscimento della comunità. Da più di tre mesi portiamo i nostri corpi nelle piazze, parliamo con le persone e coi mass media, cerchiamo di incidere sul dibattito politico di questo Paese".

In vista del prossimo appuntamento elettorale, Arcigay afferma che "i documenti politici che accompagnano le nostre manifestazioni attendono di essere raccolti e recepiti da chi oggi è alle prese con la stesura dei programmi elettorali - prosegue il segretario generale -. Non ci interessano le strategie o le cordate: vogliamo proposte chiare e persone credibili a sostenerle". Nelle prossime settimane, quando la campagna elettorale entrerà nel vivo, "faremo sentire la nostra voce, oltre a fare il possibile per aiutare l'elettorato a orientarsi e a smascherare i lupi travestiti da agnelli", conclude Piazzoni.

Nel video il collegamento con Mauro Torresi al Summer Pride di Rimini

