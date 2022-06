Rimini: torna l'ordinanza anti-prostituzione, colpirà anche i “clienti”

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha firmato “l’ordinanza contingibile e urgente”, predisposta dal Comando di Polizia Locale, per il contrasto all’esercizio della prostituzione su strada. Entra in vigore il 20 giugno e resterà valida fino al 30 ottobre, nelle vie che registrano una maggiore intensità del fenomeno.

L'ordinanza punisce con una sanzione fino a 500 euro “coloro che porranno in essere comportamenti diretti ad offrire prestazioni sessuali a pagamento”, scrive il comune in una nota stampa. Vietata anche la richiesta di informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti. Prevista inoltre una sanzione più lieve, a norma del Codice stradale, per quei conducenti che, in questi frangenti, “saranno sorpresi alla guida di veicoli ad eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale”.

Gli scorsi anni l'ordinanza ha portato buoni risultati in termini di prevenzione, commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini. “Pur a fronte di segnali che parlano di una regressione del fenomeno nei primi cinque mesi dell’anno - argomenta -, è intenzione dell’Amministrazione non abbassare la guardia soprattutto alla vigilia di una stagione estiva che come presenze turistiche sulla riviera si annuncia a livelli pre-pandemia”.