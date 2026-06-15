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Rimini, torna l'ordinanza anti-prostituzione su strada: multe fino a 500 euro per le lucciole

Per i conducenti sorpresi a eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione in questi contesti scatta la sanzione di 42 euro, che sale a 56 euro se l'infrazione viene accertata in orario notturno, dalle 22 alle 7

15 giu 2026
Rimini, torna l'ordinanza anti-prostituzione su strada: multe fino a 500 euro per le lucciole

Torna l'ordinanza anti-prostituzione su strada a Rimini: da sabato 20 giugno e fino al 31 gennaio 2027 sarà in vigore il provvedimento contingibile e urgente firmato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che punta a contrastare i pericoli legati all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via, riproposto sulla base dei "buoni risultati in termini di prevenzione del fenomeno ottenuti negli scorsi anni". Il provvedimento interessa decine di strade in tutta la città, dalle vie del centro come Viale Regina Elena e Viale Vespucci alla Statale 16 nel tratto tra Bellaria-Igea Marina e Riccione, fino alle zone periferiche come via Emilia, via Tolemaide e via Cristoforo Colombo.

L'ordinanza è valida anche nelle aree adiacenti e in prossimità degli incroci. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro per chi viene beccato ad offre prestazioni sessuali a pagamento, e il divieto di richiedere informazioni o concordare prestazioni con chi pone in essere tali comportamenti. Per i conducenti sorpresi a eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione in questi contesti scatta la sanzione del Codice della Strada di 42 euro, che sale a 56 euro se l'infrazione viene accertata in orario notturno, dalle 22 alle 7.




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