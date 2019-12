Rimini: torna Matrioska Lab, a tu per tu con artigiani e creazioni

Torna, dal 6 all’8 dicembre, nell’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, Matrioska Lab Store e fa le cose in grande: 82 espositori (di cui 59 donne), un nuovo progetto dedicato all’editoria e illustrazione per i più piccoli, tre mostre, il Doposcuola con i laboratori e la Ludoteca per i bambini, la collaborazione con l’Ordine degli Architetti sul “Riuso del Moderno”. Il minimo comun denominatore è la componente artigianale e creativa dei prodotti, unita a un’attenzione non comune per la qualità delle materie prime e la loro sostenibilità. Un ritorno al contatto diretto con chi crea, con le proprie mani. Matrioska Lab Store rientra nel programma de “Il Capodanno più lungo del mondo”.