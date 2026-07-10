Rimini torna regina del mare, l'Emilia-Romagna è la regione balneare più desiderata

Rimini torna al vertice tra le destinazioni balneari italiane e trascina l'Emilia-Romagna, che conquista il primo posto tra le regioni di mare più desiderate. È quanto emerge dalla classifica del Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano Jfc, che incorona la città romagnola davanti a Jesolo e conferma la forza dell'intera Riviera. Alle spalle di Rimini si piazzano infatti anche Riccione, terza, e Cervia-Milano Marittima, quarta. Tra i riconoscimenti tematici spiccano inoltre Bellaria-Igea Marina per il miglior rapporto qualità-prezzo e Cattolica tra le mete più pet friendly.

Secondo lo studio, l'Emilia-Romagna precede di misura Sardegna e Sicilia nella classifica delle regioni balneari più apprezzate. L'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, parla di un risultato che premia "la qualità dell'offerta, l'accoglienza e l'innovazione", sottolineando il lavoro condiviso di imprese, operatori e amministrazioni locali.

Le previsioni di Jfc indicano inoltre un'estate positiva per il turismo balneare italiano, con quasi 407 milioni di presenze, in crescita del 4,8% rispetto al 2025. Il giro d'affari è stimato in 33,7 miliardi di euro, sostenuto soprattutto dall'aumento dei pernottamenti degli italiani e da una lieve crescita dei visitatori stranieri.







