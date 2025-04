QUALITÀ DLELA VITA Rimini tra le città con il miglior clima d'Italia: 13° posto nella classifica del Sole 24 Ore In crescita rispetto al 2024, il capoluogo romagnolo si distingue per poche ondate di calore, brezza costante e qualità dell’aria.

Rimini si conferma tra le città italiane con il miglior benessere climatico, salendo al 13° posto nella nuova classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. L’indagine, realizzata sulla base dei dati raccolti da 3B Meteo tra il 2014 e il 2024, analizza 107 capoluoghi italiani considerando 15 parametri chiave come notti tropicali, caldo estremo, intensità delle piogge e circolazione dell’aria.

La posizione di Rimini migliora rispetto al 17° posto del 2024, grazie a condizioni climatiche favorevoli legate alla sua collocazione costiera: tra i principali vantaggi si registrano una maggiore ventilazione, minore escursione termica e un indice di calore mitigato dalla brezza estiva. La città si distingue in particolare per il numero ridotto di ondate di calore (6,2 eventi in media) e di giorni con temperature sopra i 35°C (1,2 giorni), risultando sesta in Italia in entrambe le categorie.

Positivi anche i dati relativi all’indice di calore, con 56,3 giorni percepiti sopra i 30 gradi (18ª posizione), e all'intensità pluviometrica, che premia Rimini con il 16° posto. Anche la circolazione dell’aria si mantiene su buoni livelli, aspetto cruciale per la vivibilità urbana.

Il risultato conferma Rimini come una delle città italiane dove il clima contribuisce in modo significativo alla qualità della vita.

