Rimini tra le migliori destinazioni congressuali al mondo.

L'Italia supera la Germania, la Francia e il Regno Unito, grazie alla città di Rimini che rientra tra le migliori destinazioni congressuali al mondo entrando nel ranking ICCA (International Congress and Convention Association). Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha commentato: "È il risultato di scelte programmatiche lungimiranti". Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, ha aggiunto: "È un risultato eccezionale che premia gli investimenti sulle infrastrutture, il know how professionale e un sistema territorio che in questi anni ha corso insieme e veloce verso un risultato che ora rappresenta un ulteriore trampolino di lancio".

