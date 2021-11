Rimini: tragedia alla darsena, trovato cadavere in mare

Questa mattina il corpo di un uomo è stato trovato in mare al porto di Rimini. Si tratta di Ercole Guidi, 61enne di Rimini e proprietario di una barca a vela. Si ipotizza che abbia avuto un malore o sia scivolato mentre si trovava nella sua imbarcazione. Avrebbe quindi battuto la testa per poi scivolare in acqua.

Il cadavere è stato trovato dalla Polizia di Rimini attorno alle 11:30 nell'area della darsena fra la banchina e la sua barca. Sul posto la Polizia Scientifica per fare chiarezza sulla vicenda assieme al medico legale. Presenti anche i Vigili del Fuoco per il recupero del corpo.