SABATO SERA Rimini: tragico incidente sulla Ss16, perde la vita una ragazza Stava camminando sul ciglio con una amica quando è stata travolta da un'auto

Un sabato sera finito in tragedia per due ragazze. Stavano camminando sul ciglio della Statale 16 all'altezza di Mondo Convenienza quando, intorno alle 21.30, come riporta Altarimini, un’auto Volkswagen Tiguan le ha investite. Nulla da fare per una delle due, una 31 enne di nazionalità albanese, mentre l'amica 21enne, di origine indiana, è stata colpita e scaraventata a terra, riportando diverse fratture.

Alla guida della macchina, che viaggiava in direzione Riccione, c’era un uomo sulla sessantina partito da Bellaria. Non si sarebbe accorto della presenza delle due donne, in un punto particolarmente buio della Ss16.

Per la 31enne non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morta sul colpo e quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’altra ragazza è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

La Polizia Stradale, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo la dinamica, per capire se le due ragazze stessero cercando di attraversare o meno. Sul posto anche Polizia Locale per gestire la viabilità.

L'incidente ha provocato qualche rallentamento sulla Statale, che non è stata chiusa.

