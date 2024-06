CRONACA Rimini: tragico schianto a Miramare, perde la vita 40enne

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 19, di martedì, al confine tra Rimini e Riccione. Una coppia stava viaggiando a bordo di una Volkswagen Polo in direzione nord su viale Principe di Piemonte quando, all'altezza della rotatoria Augusta ed Ernesto Tonini, nelle vicinanze del bagno 150, ha girato a sinistra per immettersi in via Cavalieri di Vittorio Veneto, e raggiungere la Statale Adriatica.

Nel frattempo nella stessa direzione viaggiava un 40enne originario di Cattolica, Marco Bianchi, in sella a uno scooter Kymko, forse in fase di sorpasso. Una manovra nella quale il motore sarebbe rimasto agganciato alla parte anteriore dell'auto, con gravissime conseguenze per il centauro. L'uomo, subito soccorso, è deceduto per le gravissime ferite riportate.

Il medico del 118, nonostante i tentativi di rianimarlo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Locale che ha chiuso la strada per fare i rilievi del sinistro.

