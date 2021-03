Rimini: tramortito da un carico pesante, operaio in ospedale

L'arrivo dei soccorsi

Stava lavorando in un cantiere edile in via Simonini a Rimini, quando, questa mattina alle 10, un 28enne albanese è stato travolto da un carico pesante, forse un sacco di cemento, precipitatogli addosso da circa due metri. Soccorso dagli operatori del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da richiedere l'intervento dell’elisoccorso che, atterrato davanti al Palacongressi, lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i carabinieri. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.