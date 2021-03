Rimini: tramortito da un sacco di cemento, operaio in ospedale

Nella mattinata di oggi, attorno alle 10, un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Rimini, in via Alberto Simonini. Un operaio 28enne di origini albanesi, riporta Riminitoday, stava lavorando in un cantiere edile, quando è stato tramortito da un sacco di cemento, che gli è caduto addosso da un altezza di due metri. Le cause dell'infortunio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per il trasporto, tramite elisoccorso, all'ospedale Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Rimini.

