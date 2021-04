Rimini: travolta da un'auto a bordo del suo scooter. 26enne trasportata al Bufalini

Incidente avvenuto nella notte a Rimini, in Via Montescudo 82, attorno alle 22. Secondo le prime ricostruzioni una ragazza di 26 anni, a bordo di uno Scarabeo Aprilia, stava frenando per svoltare nei pressi della sua abitazione, quando un Chevrolet Tahoe, che procedeva nella stessa direzione, l'avrebbe travolta. Nell'impatto la ragazza ha riportato lesioni gravissime, che hanno richiesto l'intervento del Pronto Soccorso, sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. La giovane stata trasportata all'Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.