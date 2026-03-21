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Rimini, tre arresti per aggressioni in centro: feriti un agente e più passanti

I tre, cittadini tunisini, avrebbero colpito diverse persone tra via delle Mimose, Metromare e Parco Cervi. Fermati dopo un inseguimento, sono accusati anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

21 mar 2026
Rimini, tre arresti per aggressioni in centro: feriti un agente e più passanti

Serata di violenza a Rimini, dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza tre cittadini tunisini, ritenuti responsabili di una serie di aggressioni avvenute nella serata di venerdì 20 marzo tra il centro e le aree limitrofe.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando una donna ha segnalato al numero di emergenza un’aggressione in via delle Mimose ai danni di alcuni suoi conoscenti. Secondo quanto riferito, uno dei tre avrebbe colpito una sua parente al volto con una bottiglia, provocandogli un trauma cranico. All’arrivo degli agenti, però, i responsabili si erano già allontanati.

Pochi minuti dopo, una nuova segnalazione ha indicato la presenza degli stessi individui in via del Gelsomino, nei pressi della fermata “Pascoli” del Metromare, dove un uomo nordafricano è stato trovato a terra con una grave ferita al volto. La vittima ha poi raccontato di essere stata colpita con calci, pugni e una bottiglia di vetro prima che gli aggressori fuggissero su monopattini elettrici.

Le richieste di intervento sono proseguite anche successivamente, con aggressioni segnalate in piazzale Kennedy e al Parco Cervi. Le pattuglie intervenute sono riuscite infine a intercettare i tre sospetti, che alla vista degli agenti hanno abbandonato i monopattini tentando la fuga a piedi. Dopo un inseguimento, e grazie anche al supporto di una seconda volante e di una pattuglia dell’Esercito Italiano, i tre sono stati bloccati. Durante le operazioni avrebbero opposto resistenza, arrivando ad aggredire gli operatori e causando il ferimento di un agente.

Condotti in Questura, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni personali aggravate in concorso. Sono stati trasferiti alla casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.




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