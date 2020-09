CRONACA Rimini, tre liceali positivi al coronavirus Gli studenti non sono mai andati in classe. 25 gli alunni in isolamento

Rimini, tre liceali positivi al coronavirus.

Tre ragazzi che frequentano il Liceo scientifico Einstein di Rimini sono risultati positivi al Coronavirus. Erano entrati in contatto con un loro amico, che frequenta l'Istituto Tecnico Valturio, che era stato contagiato da un familiare.

La settimana scorsa è quindi partita l'indagine epidemiologica dell'Azienda sanitaria riminese per ricostruire la catena di contatti e 25 studenti del liceo Einstein sono stati messi in quarantena, tutti frequentanti una quarta e una quinta. la scuola rimane aperta, anche perché i tre ragazzi in questione, come i loro compagni che sono stati sottoposti al tampone, si trovavano già in quarantena lunedì, quando è suonata la prima campanella. Quindi nessuno di loro ha mai messo piede nel liceo.

Secondo quanto riporta la stampa locale la notizia ha comunque messo in agitazione le famiglie degli studenti che frequentano le altre classi - quelle non in quarantena - che hanno deciso di non mandare i figli a scuola.

