Rimini: tre nuovi decessi per Covid

L’aggiornamento in Emilia-Romagna sui dati Covid rileva un totale di dieci nuovi decessi di cui tre nella provincia di Rimini. Si tratta di una donna di 94 anni e due uomini di 71 e 83 anni. I dati sono del bollettino regionale. I nuovi contagi sono 1.069, superati dalle 3.190 guarigioni. In lieve crescita i ricoveri in terapia intensiva (+2) e quelli nei reparti ordinari Covid aumentano di 23 unità. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%.