Rimini: tredicenne precipita dal balcone di casa. Trasportato al Bufalini di Cesena

È precipitato dal balcone della sua casa al terzo piano, questa mattina, un tredicenne di Rimini. La caduta è stata attutita da una veranda sottostante l'abitazione che, prima di effettuare il recupero, è stata stabilizzata dei Vigili del Fuoco, presenti sul posto insieme al personale del 118 e alla polizia. Il ragazzo, durante i soccorsi, non ha mai perso coscienza. Ed è stato poi trasportato, con l'eliambulanza, all'Ospedale Bufalini di Cesena. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.