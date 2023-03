Rimini: trovato cadavere in decomposizione in un casolare

A Rimini in un casolare abbandonato è stato ritrovato ieri giovedì 9 marzo nel tardo pomeriggio un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Lo ha scoperto "un equipaggio del 118" - riporta Rimini Today - "dopo aver individuato i resti in via Acqualagna nella zona della Gaiofana, hanno chiesto l'intervento della polizia di Stato. Sul posto sono intervenute le Volanti e il personale della Scientifica per i rilievi di rito oltre al medico legale". Quest'ultimo non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo. Si tratta di un uomo di 67 anni di Cattolica. Il PM ha chiesto l'autopsia "per individuare le cause del decesso".