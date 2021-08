RIMINI Rimini, trovato cadavere in un camper: indaga la polizia

Il cadavere di un uomo è stato trovato senza vita dentro a un camper a Rimini, in via Fortis, dietro alla zona dello Stadio. Una macabra scoperta fatta lunedì da un passante che ha avvertito un forte odore provenire dal mezzo e ha allertato le forze dell'ordine. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Secondo una prima ispezione cadaverica, sembra si tratti di una morte naturale, il corpo non presenta segni di violenza, ma è ancora tutto da accertare. Al momento non sono stati trovati vicino alla vittima i suoi documenti di identità, ma si tratterebbe di un uomo tra i 50 e i 60 anni. Sulla vicenda continua a indagare la polizia.

