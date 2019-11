Rimini: trovato corpo senza vita nel fiume Marecchia

Il corpo senza vita di una donna di 86 anni è stato rinvenuto al Ponte degli Scout, in via Tonale a Rimini. Lo riporta newsrimini.it.

Il cadavere è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi nel tratto del deviatore del Marecchia all’altezza della cascatella sotto il ponte di legno delle Celle. Ad avvistarlo alcuni passanti, che hanno visto il corpo galleggiare in un tratto dove l’acqua è bassa e stagnante e avvertito le autorità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori, i Carabinieri, due mezzi del 118 e la Polizia Mortuaria.

In corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.