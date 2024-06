Rimini: trovato magazzino della droga al confine con San Marino, arrestato 35enne

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un 35enne italiano, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile lo stava monitorando da tempo; da investigazioni, risultava infatti che potesse detenere un importante quantitativo di sostanze. Gli agenti lo stavano osservando mentre entrava ed usciva dalla propria abitazione, situata nell’entroterra riminese al confine con San Marino, verificando continuamente la situazione all’esterno, come se stesse aspettando qualcuno.

Entrati nell'edificio, gli investigatori hanno trovato e sequestrato oltre 3 chili e mezzo di hashish, suddiviso in 67 panetti e 550 grammi di marijuana; sono stati rinvenuti anche 4 grammi di cocaina, oltre a materiale utile per il confezionamento, come bilancini di precisione e una macchina termosigillante. Sequestrati anche 850 euro in contanti. L’uomo, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e, all’esito del giudizio di convalida è stata confermata la misura degli arresti domiciliari in fase di indagini preliminari.