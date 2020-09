CRONACA Rimini: trovato morto nel garage di casa, probabile overdose Aveva 35 anni, era titolare di un locale nel centro. Aveva due bambini piccoli

La moglie non aveva sue notizie da mezzogiorno. Così, non vedendolo arrivare al bar, è andata a casa. Lì la macabra scoperta. L'uomo, un 35enne titolare di un bar a Rimini, noto nel centro cittadino, è stato trovato morto in garage. È accaduto ieri e secondo quanto riporta la stampa locale, il box era chiuso dall'interno ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A nulla sono serviti i soccorsi, l'ambulanza del 118 e la polizia. L'uomo aveva già smesso di vivere.

Vicino al suo corpo sono stati trovati una cannuccia, della polvere bianca e altri pacchettini. Si sospetta un'overdose. L'uomo era padre di due bambini in tenera età.













