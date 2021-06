Rimini, truffa sulle auto usate: due concessionari denunciati

Sembrava un'occasione da non perdere, ma era una truffa ai danni dei clienti. È l'accusa di cui devono rispondere i titolari di due rivendite riminesi di veicoli usati, denunciati alla fine di un'indagine della Polizia locale di Rimini che ha scoperto come le auto usate con poco chilometraggio e messe in vendita a un prezzo contenuto nascondessero un raggiro. L'inchiesta, coordinata dal pm Paola Bonetti, ha portato al sequestro da parte del Gip Vinicio Cantarini dei veicoli nelle concessionarie e alla denuncia dei rappresentanti di due società, per frode nell'esercizio del commercio. Le auto venivano offerte ai clienti con caratteristiche e qualità diverse da quelle reali, pubblicizzate attraverso annunci su internet. A fine gennaio è arrivata una segnalazione di un potenziale compratore che, allettato dal chilometraggio particolarmente contenuto di un'auto alla quale era interessato e dal prezzo relativamente vantaggioso, si era convinto dell'acquisto. I chilometri rilevati nell'ultima prova di revisione però avevano evidenziato un'anomalia, decisamente più alti rispetto a quanto era stato pubblicizzato. Una circostanza che ha spinto gli inquirenti ad allargare i controlli a tutti i veicoli in vendita dalle due concessionarie, scoprendo anomalie analoghe su quasi la metà delle auto in vendita.