CRONACA Rimini, truffarono un parroco per dieci anni: condannati due imprenditori Un 50enne e un 58enne avrebbero sottratto oltre 100mila euro a un ex sacerdote approfittando della sua fragilità e del suo spirito caritatevole

Per 10 anni avrebbero sfruttato la generosità di un ex parroco riminese, affetto anche da una patologia psichica, spillandogli oltre 100mila euro. Per questo due imprenditori, di 50 e 58 anni, sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 2 mesi e a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno stabilito in udienza.

Secondo l’accusa, i due avrebbero approfittato della fragilità dell’82enne, oggi in pensione, facendogli credere di dover fronteggiare spese urgenti come mutui o bollette. Il sacerdote, mosso dal desiderio di aiutare chi pensava fosse in difficoltà, avrebbe consegnato loro denaro in contanti, bonifici e persino assegni. Solo nel 2022, otto titoli firmati dall’anziano per cifre tra i 3 e i 6mila euro - soldi che il prete prelevava dal suo conto personale - hanno insospettito i familiari, che si sono rivolti all’avvocato Maurizio Ghinelli.

Le indagini della polizia giudiziaria, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno ricostruito la vicenda fin dal 2012, accertando un flusso costante di denaro verso i due imputati, già noti per episodi simili. A processo, la pubblica accusa è stata sostenuta dal vice procuratore onorario Leonardo Berardi. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità degli imputati per circonvenzione di incapace e truffa, sancendo la fine di una lunga catena di raggiri.

