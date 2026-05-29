Rimini, truffe agli anziani: già 520 denunce da inizio anno

C'è la truffa del finto addetto alla manutenzione, quella del finto avvocato che chiede soldi per risolvere problemi immediati.

Poi c'è la truffa sentimentale sui social e quella del trading on line con promesse di guadagni record. Sono sempre di più le minacce per i riminesi, soprattutto anziani ma anche minori.

Da inizio anno, già 520 le denunce, più di 3 al giorno.

Il dato è stato riportato dalla Procura di Rimini, e dalle forze dell'ordine quotidianamente impegnate sul territorio.

“Le modalità utilizzate dagli autori di questi reati sono sempre più raffinate e le persone che cadono nei raggiri appartengono a tutti i ceti sociali e a tutte le età. "È importante ribadire questo aspetto, perché spesso c'è vergogna nel denunciare", ha detto il Procuratore capo Elisabetta Melotti in conferenza stampa, che è stata anche l'occasione per presentare un vademecum su come evitare le truffe.

"Quando arrivano denunce sempre più frequenti di truffe, quando il meccanismo per capire la fiducia delle persone è sempre più raffinato e quando spesso dietro alle truffe ci sono organizzazioni o comunque sistemi anche internazionali, che rendono estremamente complesso, quando la denuncia non è tempestiva, riuscire a recuperare in particolare il denaro che è stato carpito" ha concluso Melotti.







