CRONACA Rimini: turista colto da malore cade a terra, è in ospedale [fotogallery]

Giovedì 16 giugno, a Rimini in viale Ortigara nei pressi di San Giuliano Mare, un turista è stato colto da un malore improvviso ed è crollato a terra. Dei passanti avrebbero chiamato i medici del 118 che sono prontamente intervenuti e hanno portato l'uomo in ospedale. Non sono note le sue attuali condizioni di salute. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Seguiranno aggiornamenti

