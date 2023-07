CRONACA Rimini: turista francese si ubriaca e lascia i figli in hotel La donna, dopo aver aver vagato per i locali della riviera, è stata arrestata e processata per direttissima per abbandono di minori. I bambini hanno fatto ritorno in Francia col padre

Una turista francese di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, con l'accusa di abbandono di minori e denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi all'alcoltest. La donna, che stava festeggiando il suo compleanno, dopo aver preso una camera in un albergo a Miramare, ha lasciato i figli, di 10 e 11 anni, soli in camera per tutta la notte fino a quando il gestore della struttura non ha chiamato i Carabinieri. Prima, ricostruiscono i quotidiani locali, la donna è scesa nella hall dell'hotel cominciando a bere in modo smodato, per poi proseguire la “notte brava” nei locali notturni.

I Militari dell'Arma dopo aver aiutato i bambini molto spaventati per l'assenza della mamma e dopo avergli dato la colazione, hanno rintracciato la donna alla guida della propria vettura sul lungomare. Ancora in evidente stato di alterazione da alcol, portata in caserma la donna si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti clinici. È stata quindi arrestata per abbandono di minori ed è comparsa ieri mattina davanti al giudice per la direttissima. Difesa dall'avvocato Andrea Muratori ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per abbandono di minore e a 4 mesi e 10 giorni per il rifiuto all'alcoltest; entrambe le pene sono state sospese. I bambini invece hanno fatto ritorno in Francia con il padre, che si è precipitato in Riviera per recuperarli.

