Rimini, turni incompatibili con la salute: tribunale dà ragione a una lavoratrice disabile.

Non è solo una questione di orari, ma di salute, dignità e diritti. Da Rimini arriva una sentenza che segna un punto fermo sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Protagonista della vicenda è una donna, dipendente riminese affetta da più patologie, che si è vista riconoscere in tribunale il diritto a una turnazione di lavoro compatibile con il proprio stato di salute.

La lavoratrice aveva chiesto al datore di lavoro un’articolazione dell’orario su cinque giorni settimanali, così da garantirsi due giorni di recupero psicofisico. La richiesta era però stata respinta senza motivazioni ritenute valide. A seguire il caso è stata la consigliera di parità della provincia di Rimini, Adriana Ventura, che lo ha reso noto in avvicinamento alla Giornata internazionale della donna.

"Il rifiuto di un accomodamento ragionevole, senza valide ragioni, configura una discriminazione in base alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ripresa dalla normativa comunitaria e nazionale", sottolinea Ventura. Il principio dell’“accomodamento ragionevole” impone infatti ai datori di lavoro di adottare misure idonee a rimuovere gli ostacoli che impediscono pari opportunità.

Dopo un primo intervento dell’ufficio della consigliera di parità, la vicenda è approdata in tribunale con un ricorso presentato dall’avvocata Francesca Brusoni, che ha portato al pieno riconoscimento delle ragioni della lavoratrice. "La lavoratrice ha ottenuto un grande risultato e l’affermazione dei propri diritti", conclude Ventura, ricordando che "l’inclusione lavorativa non è solo equità economica, ma una chiave per la dignità e l’autodeterminazione della persona".

