CRONACA Rimini: tutto per una monetina, arrestato dalla polizia Fuori dal supermercato un nigeriano importunava i clienti per impossessarsi del carrello e poi intascare la monetina

Rimini: tutto per una monetina, arrestato dalla polizia.

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 23 febbraio, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino nigeriano per i reati di Resistenza e False Dichiarazioni a Pubblico Ufficiale. In un supermercato di Via Flaminia, nei giorni scorsi erano giunte diverse segnalazioni circa la presenza di soggetti che importunavano i clienti, strattonando i carrelli degli stessi per impossessarsi della monetina contenuta al loro interno. Infatti i poliziotti hanno poi verificato che vi erano due soggetti che si aggiravano stranamente tra le auto e di conseguenza li invitavano ad allontanarsi. Dopo pochi minuti, uno di questi si è avvicinato ad una cliente e con insistenza si è impossessato del suo carrello, intascando la monetina contenuta all’interno. La donna, infastidita, si è subito rivolta agli agenti manifestando il suo disappunto e questi ultimi, poiché avevano anche assistito a tutta l’azione tenuta dal soggetto, hanno chiesto all'uomo di mostrare un documento d’identità. Lo stesso rispondeva di esserne sprovvisto, fornendo delle generalità che, a seguito di un controllo, si sono rivelate inesistenti.

A questo punto al soggetto è stato chiesto di salire sull’auto di servizio, vista la necessità di effettuare degli accertamenti presso gli uffici della Questura. In un primo momento ha accettato, ma subito dopo si è alterato cominciando ad inveire contro gli agenti, opponendo una forte resistenza. Considerata anche la mole del soggetto è stato necessario l’uso dello spray al peperoncino. Dopo molta fatica, il soggetto è stato bloccato e tratto in arresto in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata di oggi, a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e trasportato al carcere di Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: