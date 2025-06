CRONACA Rimini, ubriaco aggredisce i poliziotti: arrestato dopo aver morso un agente Lite familiare in via Pascoli: uomo in stato di alterazione ferisce un agente e danneggia l’auto di servizio. Convalidato l’arresto, finisce in carcere.

Paura nella serata di ieri in via Pascoli a Rimini, dove intorno alle ore 20 una volante della Polizia di Stato è intervenuta per una violenta lite familiare, segnalata dai vicini allarmati da urla e rumori provenienti da un appartamento.

All’arrivo degli agenti, la scena si è presentata subito delicata: una donna visibilmente scossa e il marito in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol. L’uomo ha subito assunto un atteggiamento ostile verso i poliziotti, tentando di aggredirli. Nel corso della colluttazione ha persino morso uno degli agenti alla coscia.

Vista la crescente pericolosità della situazione, l’agente ferito ha dovuto ricorrere allo spray urticante in dotazione, riuscendo così a immobilizzare il soggetto. Ma la furia dell’uomo non si è placata neppure dopo essere stato caricato sull’auto di servizio: con ripetute testate ha infranto il vetro del veicolo, continuando a manifestare un comportamento violento.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto nelle camere di sicurezza della Questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del carcere.

