Rimini. Ubriaco alla guida, mostra agli agenti patente del gemello.

La Polizia locale di Riccione nel weekend appena trascorso ha ritirato 6 patenti per guida in stato di ebbrezza. “Non faremo mancare mai il nostro contributo al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti - dice l’assessore alla Polizia locale del Comune di Riccione Oreste Capocasa -: sono diventate un’emergenza nazionale per la salute e la sicurezza pubblica”.

Sempre sul fronte dei controlli stradali a Rimini sono state 3 le patenti ritirate per guida in stato d’ebrezza. Scattata anche una denuncia per “false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale” a carico del conducente di un furgone che agli agenti ha mostrato la foto di quella che diceva essere la sua patente dimenticata a casa. Sul momento per l'uomo che al "palloncino" è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,20 g/litro sono scattate tutte le normali sanzioni previste dal codice della strada compreso il fermo del veicolo. Solo all'indomani, quando, lo stesso si è presentato negli uffici della polizia locale per confessare di non avere la patente, perché mai conseguita, e di aver mostrato la fotografia di quella del fratello gemello, è scattata anche la denuncia per "false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale".



Sempre a Rimini due giovani arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 22enne albane ed un 32 enne italiano.

