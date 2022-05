Rimini: uccise la moglie malata di Alzheimer, il Pm chiede perizia psichiatrica

Nel giugno 2020 alla ribalta della cronaca di Rimini il fatto di un uomo di 75 anni, per giunta ex infermiere, che venne accusato di omicidio per aver somministrato alla moglie, Luisa Bernardini, affetta da Alzheimer un mix letale di farmaci forse per l'incapacità di gestire la malattia della consorte. Ieri 17 maggio il Pm ha chiesto la perizia psichiatrica per stabilire se il giorno dell'omicidio era effettivamente capace di intendere e di volere. E il prossimo 31 maggio il Gup Benedetta Vitolo deciderà se sarà la Corte d'Assise di Rimini a decidere dove l'oggi 77enne dovrà vivere gli anni che gli mancano.