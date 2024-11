Rimini, un anno di Centrale Radio Operativa: la tecnologia al servizio della sicurezza

La Centrale Radio Operativa (CRO) della Polizia Locale celebra il primo anno di attività, evidenziando il suo ruolo cruciale nella gestione della sicurezza pubblica e nelle emergenze.

Dal 25 novembre 2023 al 25 novembre 2024, la CRO ha ricevuto 34.532 chiamate al numero di emergenza (0541/22666) e gestito 25.624 interventi, con un picco durante i fine settimana. Fondamentale è stato l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, con 325 telecamere operative e oltre 2,8 milioni di ore di video registrate. Questi strumenti hanno permesso 159 esportazioni di filmati per attività investigative, mentre 12 varchi di lettura targhe hanno monitorato oltre 28 milioni di transiti, con 85 esportazioni per fini di Polizia.

La CRO ha inoltre coordinato 4.363 rimozioni di veicoli, 1.274 rilevamenti di incidenti e 203 interventi sanitari obbligatori in collaborazione con l’Ausl Romagna.

Il cuore tecnologico della sala operativa è il videowall, una struttura ad alta definizione composta da 8 pannelli LED, che permette il monitoraggio simultaneo di 8 sorgenti video. La connettività resiliente, garantita da doppia fibra ottica, sistema satellitare e SIM mobili, assicura il funzionamento anche in caso di guasti.

L’assessore alla Polizia Locale, Juri Magrini, sottolinea come l’investimento in tecnologie avanzate abbia migliorato l’efficienza del servizio e la capacità di risposta alle emergenze, rendendo la CRO un punto nevralgico per la sicurezza cittadina e un esempio di sinergia tra innovazione e operatività sul campo.