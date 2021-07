Rimini: un arresto e sette denunce nel weekend

I Carabinieri di Rimini, nell'ambito dei controlli del weekend, hanno arrestato un tunisino di 23 anni dopo diverse violazioni all'obbligo di misura cautelare.

Gli uomini dell'Arma hanno anche effettuato sette denunce. Due riguardano dei coinquilini riminesi 50enni, trovati in possesso di 174 grammi di hashish e 3,4 di marijuana. Tre minorenni originarie di Bergamo invece sono state fermate per furto aggravato dopo aver sfilato due collanine a due turisti romani che si trovavano in centro. Infine sono state effettuate due denunce a un marocchino trentacinquenne e un brasiliano 46enne, trovati in possesso di armi e oggetti atti a offendere, che risultavano inottemperanti dell'obbligo della Questura di Rimini di lasciare il territorio nazionale.









Nell'ambito delle verifiche sono state segnalate anche due persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. 25 i posti di controlli nelle strade, 113 le persone controllate, 76 i mezzi fermati e sottoposti a controllo.

Controllate anche tre persone che effettuavano il gioco truffaldino delle "tre campanelle" e 16 meretrici, oggetto di provvedimento di Polizia.

Il monitoraggio delle forze dell'ordine ha riguardato in particolare i maggiori centri di aggregazione, l'arenile, le passerelle e gli stabilimenti balneari.