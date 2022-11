Rimini: un oro di tabaccheria, centrato sistema da 670mila euro

Una tabaccheria d'oro di nome e di fatto, quella in via Marecchiese 124 a Rimini. “Sabato sera 26/11/2022 abbiamo vinto 670.220,00 euro”, lo annunciano Barbara e Roberta della Tabaccheria Ricevitoria dell’Oro. Il sistema è un cruciverba 10X10 dal costo prestabilito di 6.930 euro. "Abbiamo acquistato circa 300 euro di quote dalla bacheca dei sistemi della Sisal e poi abbiamo diviso il sistema con i nostri clienti. Ci piace giocare così perché c'è sia condivisione sia probabilità di vincita maggiore". Hanno proposto quote minime da 11 euro che vincono circa mille euro, fino a una quota da 154 euro che vince circa 12mila euro. Il sistema ha vinto indovinando 4 numeri più il numero super star. Essendo la colonna da 10 numeri del cruciverba, ha pagato per 15 volte la vincita 4 stella più tutti i 3 e i 2 totalizzati. Si dicono molto contente per i loro clienti che sono "sempre fedelissimi".