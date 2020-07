EMILIA-ROMAGNA Rimini, “un progetto per ogni comune”. Visita del presidente Bonaccini in provincia Il presidente della Regione: “Vogliamo sostenere una ripartenza solida, inclusiva e di qualità. Dobbiamo attuare i progetti nati qua”

Rimini, “un progetto per ogni comune”. Visita del presidente Bonaccini in provincia.

L'Emilia-Romagna mette a disposizione 12,5 milioni di euro per un programma di investimenti straordinario per la provincia di Rimini. Obiettivo: finanziare almeno un progetto per ogni Comune, 'cantierabile' già nei prossimi mesi. Andranno destinati nei cosiddetti settori strategici, dalla riqualificazione di spazi urbani alla mobilità sostenibile, passando per le infrastrutture. Il tutto spinto dalla volontà di sostenere la ripresa.

Ieri il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la Giunta regionale, accompagnato dal presidente della provincia Riziero Santi e dalla presidente dell’Assemblea legislativa regionale Emma Petitti, hanno fatto visita a diversi comuni del Riminese: Sant’Agata Feltria, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Riccione, Rimini e Santarcangelo. “Una ripartenza solida, inclusiva e di qualità - afferma il presidente Bonaccini-. L’Emilia-Romagna ha tutto per farcela” E parla di risorse fresche che serviranno per mobilitare investimenti e ad attuare i progetti “nati qui, nelle comunità locali”.

La giornata riminese è iniziata da Sant’Agata Feltria, dove, accompagnato dal sindaco Guglielmino Cerbara, Bonaccini ha visitato il cantiere della strada provinciale 8 Santagatese, arteria strategica per la viabilità del territorio. Poi la visita a Palazzo Corbucci a San Giovanni in Marignano e l’incontro con i sindaci della Valconca. Ed è stato sottolineato il contributo della Regione, contro lo spopolamento, rivolto a chi vorrà comprare o ristrutturare casa in uno dei 119 comuni appenninici.

A Cattolica l'incontro con tutti i sindaci della provincia per condividere le priorità. “Avevamo promesso ulteriori risorse per 10 milioni di euro che diventeranno quasi 15 milioni, tra finanziamento della regione (12.5 milioni) e cofinanziamento dei comuni. Manteniamo, anzi aumentiamo, quella promessa. Per realizzare piccole e medie opere cantierabili subito. Perché la velocità non è una variabile indipendente rispetto alla bontà delle scelte che si prendono”, ha scritto Bonaccini in un post. A Riccione il confronto con la sindaca Tosi, la sua giunta e le rappresentanze di albergatori e bagnini.

Nel comune di Rimini invece la visita al depuratore delle acque e al progetto “Parco del mare”, per vedere – ha scritto ancora il governatore - “la trasformazione del waterfront in luogo a misura delle persone, con verde, legno, ciclabili, pedonali, attrezzature sportive all’aperto. Per una riviera sempre più bella, sempre più attrattiva”.



I più letti della settimana: