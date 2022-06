VERSO IL 2 GIUGNO Rimini: “Un weekend da ferragosto” dice la presidente degli albergatori Patrizia Rinaldis Rimini si prepara ad un ponte da tutto esaurito: verso il 100% di riempimento, in arrivo tanti turisti dalla Svizzera e Germania

Rimini si prepara ad un lungo weekend di grandi numeri. Le buone previsioni meteo favoriscono il ponte del 2 giugno, che si annuncia come un fine settimana da tutto esaurito con tasso di occupazione alberghiera vicino al 100%. Arrivi che sono già iniziati: le indicazioni che arrivano da Visit Rimini parlano della presenza già consistente di turisti stranieri, in particolare dalla Svizzera (dove si è celebrata in questi giorni la festa nazionale dell’Ascensione) e dalla Germania, dove ci si appresta a celebrare la Pentecoste (5 giugno).

A confermare il trend anche Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti di treni, che mette Rimini ai vertici della classifica delle 10 destinazioni che vedranno la crescita maggiore in termini di passeggeri rispetto alla settimana precedente. Oltre a Rimini Wellness che traina le presenze, prosegue lo spettacolo del trampolino elastico: dopo la Coppa del Mondo, dall’1 al 5 giugno, la città ospita i campionati europei di Trampolino Individuale e Sincronizzato, Double Mini Trampoline, e Tumbling, facendo della Fiera di Rimini il centro di eventi sportivi internazionali che coinvolgono più di 1200 atleti, allenatori e giudici. Resta però il problema del personale nelle strutture.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, presidente albergatori Rimini.

