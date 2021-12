SULLE ORME DI DON ORESTE Rimini: una messa in stazione per stare vicino a chi vive in strada

Una coperta, una parola, un sorriso. Una messa nella notte della Vigilia, sulle orme di Don Oreste Benzi, davanti alla stazione di Rimini dove il sacerdote ha trascorso tante notti per accudire i più bisognosi e dare loro conforto contro il freddo, la fame e l'indifferenza. I volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII nel corso della serata sono andati lungo le strade della città per invitare al momento di preghiera e festa le persone senza fissa dimora e le donne vittime della tratta. In strada – ha scritto l'associazione fondata da Don Benzi -, esattamente come accadde duemila anni fa, quando venne alla luce Gesù in una mangiatoia perché non c'era posto per loro in un alloggio. “Quello che viene fatto tutto l'anno, è stato fatto anche a Natale”, come insegnava il prete dalla tonaca lisa.

