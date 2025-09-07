TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:33 L'Arezzo a punteggio pieno. Battuta anche la Vis Pesaro 18:33 I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a Detroit: la forza di un legame indissolubile 18:01 Forcellini e Perilli hanno ricevuto il premio “Sogni Olimpici” 17:02 Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono Santi. L'appello del Papa: “Giovani, non sprecate le vostre vite” 16:26 Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren 15:33 Giro del Monte 2025: millecento partecipanti sullo stradone 15:04 Riforma Igr: al via le assemblee zonali, sindacati sul piede di guerra 14:59 Rimini, una nuova targa per Lucio Battisti nella rotonda a lui dedicata dopo l’atto vandalico di Ferragosto 14:28 I Capitani Reggenti a Detroit per la Festa della Fondazione della Repubblica 14:21 Mostra del Cinema di Venezia, trionfa Jim Jarmusch: Leone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother'
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Rimini, una nuova targa per Lucio Battisti nella rotonda a lui dedicata dopo l’atto vandalico di Ferragosto

Nell’anniversario della morte, sarà sostituita la lapide vandalizzata a Ferragosto

7 set 2025
La vecchia lapide
La vecchia lapide

Una nuova targa con il nome di Lucio Battisti sarà installata martedì 9 settembre a Rimini, in occasione del 27/o anniversario dalla morte del cantautore, per sostituire quella divelta da vandali durante il weekend di Ferragosto nella rotonda che porta il suo nome. Lo riferisce l'edizione locale del Resto del Carlino. La lapide vandalizzata è stata ritrovata tra i cespugli in via Fiume, a poche centinaia di metri dalla rotonda davanti a piazzale Fellini che porta il nome di Battisti dal 15 novembre 2023.

Il Comune ha deciso che sarà collocata il giorno stesso, per evitare che ad altri vandali venga l'idea di accanirsi alla vigilia dell'anniversario "Chi ha divelto la targa - dice al giornale Grazia Letizia Veronese, la vedova di Battisti - dimostra di non avere né un briciolo di cultura e storia, né di rispetto. Più che vandali, forse sarebbe il caso di definirli ignoranti".

Veronese ha ricordato il profondo legame di Battisti con Rimini: "Abbiamo passato insieme anni meravigliosi qui, ci sentivamo sempre in vacanza. Lucio si sentiva proprio bene qui". Il cantautore frequentava spesso l'Embassy ed era amico di Elio Tosi e Gilberto Amati, fondatore dell'Altromondo dove tenne un memorabile concerto il 7 agosto 1970. "Martedì - ha affermato Veronese - mi piacerebbe che tanta gente ricordasse Lucio, anche qui a Rimini, proprio in quel luogo che porta il suo nome".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia