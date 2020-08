SOCCORSA DA TRE PESCATORI Rimini, una ragazza denuncia: "violentata sulla spiaggia della darsena"

Rimini, una ragazza denuncia: "violentata sulla spiaggia della darsena".

Una ragazza 30enne, residente nell'entroterra, ha denunciato uno stupro avvenuto a Rimini, nella notte fra venerdì 14 e sabato 15 agosto. Secondo quanto riporta Riminitoday si trovava, alla vigilia di ferragosto, nei pressi della darsena, in compagnia di un ragazzo conosciuto anni fa sui social network, mai incontrato di persona. Alcuni giorni prima di ferragosto i due avrebbero riallacciato i rapporti, fino ad arrivare ad incontrarsi per una cena in un ristorante di Rimini. Il giovane, secondo quanto raccontato, avrebbe iniziato durante la serata a far bere la vittima per poi costringerla, nello stato di minor difesa dovuto all'ubriachezza, prima ad un rapporto orale e poi a un rapporto sessuale completo nella sua macchina.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A causa dell'alcool ingerito i ricordi della 30enne sono piuttosto confusi, tanto che si è ritrovata sporca di sabbia con dolori alle parti intime, mentre il ragazzo le intimava di rivestirsi in fretta. In stato confusionale la vittima si sarebbe ritrovata sola nella zona della darsena, dove è stata soccorsa da tre pescatori. Ieri si è presentata in Pronto Soccorso per essere refertata e ha sporto denuncia ai Carabinieri.



I più letti della settimana: