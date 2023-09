CASA Rimini: uno sportello per favorire l'incontro tra proprietari e potenziali inquilini

Rimini: uno sportello per favorire l'incontro tra proprietari e potenziali inquilini.

Uno sportello nel cuore del centro storico per favorire l'incontro tra proprietari e potenziali inquilini e una campagna comunicativa per informare la comunità sugli strumenti a disposizione per l’agevolazione degli affitti. Step dopo step, assume concreta forma il percorso di attuazione del “Patto per la Casa”, il programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna di concerto con gli Enti locali allo scopo di incrementare a regime l’offerta degli alloggi a canone calmierato, in un’ottica di rilancio del mercato immobiliare.

Nella seduta di Giunta comunale è stato infatti approvato il progetto di start up finalizzato a creare un terreno fertile nella ricerca e nella messa a disposizione degli alloggi. Il progetto, dal valore complessivo di circa 25 mila euro - di cui 15 mila finanziati dalla Regione e oltre 10 mila desunti da un co-finanziamento dei Piani di Zona – si declinerà sul territorio di Rimini in due interventi la cui gestione è stata affidata ad Acer Rimini. Il primo prevede l’apertura entro fine settembre di un punto informativo lungo il corso d’Augusto, nella sede dell’ex Anagrafe, funzionale a fornire il supporto e il sostegno necessari ai proprietari e agli inquilini a livello informativo e per la fornitura dei servizi. Sarà aperto due giorni a settimana e, a partire dalla raccolta delle adesioni degli interessati, costruirà la banca dati necessaria. Con relativo pacchetto di agevolazioni economiche per i proprietari che, per ogni alloggio effettivamente locato, riceveranno dei tagli tributari.

Il secondo intervento, invece, sarà focalizzato sul piano di comunicazione per la città: una campagna a larga diffusione che si baserà sull’utilizzo di più strumenti di carattere informativo. Anche in questo caso, la gestione è sotto l’egida di Acer Rimini, la quale si avvarrà della collaborazione di uno studio grafico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: