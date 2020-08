AGGRESSIONE Rimini: uomo ferito gravemente al collo dopo una lite. È in pericolo di vita

Rimini: uomo ferito gravemente al collo dopo una lite. È in pericolo di vita.

Una lite è finita in accoltellamento questa mattina a Rimini, a Bellariva, sul lungomare di Vittorio giuseppe 50, nei pressi del Bagno 96. Delle persone di origine nordafricana stavano litigando, quando uno ha rotto una bottiglia di vetro e ha preso per il collo un altro, ferendolo. La vittima, che sanguinava vistosamente, è fuggita verso la spiaggia dove è stata soccorsa da un bagnino di salvataggio e poi trasportata all'ospedale di Rimini in codice di massima gravità. Oltre al 118 è intervenuta la Capitaneria di Porto.

L'uomo si trova ricoverato in rianimazione ed è in pericolo di vita.

