Rimini: urina sulle auto della Polizia e le danneggia, poi aggredisce gli agenti. Arrestato

Tutto ha avuto inizio l’11 agosto 2025, quando un uomo di 49 anni, originario della Campania e senza fissa dimora, si è reso protagonista di una serie di atti vandalici nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo aver urinato sulle auto della Polizia di Stato, aveva preso a calci una vettura “civetta” della Polfer e danneggiato un’auto di servizio parcheggiata in zona.

Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce, nonostante il tentativo immediato di inseguimento. Le telecamere di videosorveglianza della stazione hanno immortalato la scena, permettendo agli investigatori di identificare con certezza l’autore del gesto.

Per giorni è rimasto irreperibile, fino alla sera di mercoledì 15 agosto, quando un agente della Polfer libero dal servizio lo ha notato in un parco cittadino e ha allertato una pattuglia. Al momento dell’intervento, il 49enne si è scagliato con violenza contro i poliziotti: ne è nata una colluttazione durante la quale uno degli agenti ha riportato un trauma contusivo alla spalla, guaribile in pochi giorni.

Con grande difficoltà gli operatori sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il procedimento si è concluso con la condanna a 9 mesi di reclusione, pena sospesa con la condizionale, disposta dall’autorità giudiziaria.







