Rimini, urla contro i passanti, prende a calci le vetrine e aggredisce i poliziotti a Marina Centro: arrestato

Durante i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Rimini per il weekend della Notte Rosa, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo descritto come di possibile origine nordafricana che stava creando disordini sul lungomare di Marina Centro.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il soggetto urlava contro i passanti e colpiva le vetrine di alcuni negozi. Una volta rintracciato dagli agenti, avrebbe fornito generalità risultate sconosciute ai sistemi delle forze dell'ordine e per questo è stato accompagnato in Questura per l'identificazione.

Durante il tragitto avrebbe minacciato i poliziotti, prendendo a calci il plexiglass divisorio dell'auto di servizio. Negli uffici della Questura avrebbe poi mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento fino a scagliarsi contro gli operatori.

L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito direttissimo. Essendo risultato irregolare sul territorio nazionale, al termine delle procedure giudiziarie sarà affidato all'Ufficio Immigrazione per l'avvio dell'iter di espulsione.







