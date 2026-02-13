CRONACA Rimini, usura e minacce di morte: arrestato 53enne ucraino L’indagine partita dall’auto incendiata il 5 novembre a San Giovanni in Marignano. Blitz dei carabinieri in un distributore a Cattolica.

Rimini, usura e minacce di morte: arrestato 53enne ucraino.

Parte dall’incendio doloso di un’auto parcheggiata sotto casa l’indagine che ha portato all’arresto di un 53enne ucraino, senza fissa dimora in Italia, accusato di tentata estorsione aggravata, usura, incendio doloso e porto di oggetti atti ad offendere.

Il rogo risale alla notte del 5 novembre scorso a San Giovanni in Marignano: il veicolo, intestato alla moglie di un 56enne residente nel Riminese, è stato distrutto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno accertato la natura dolosa dell’incendio. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Riccione, l’episodio sarebbe l’ultimo atto di una serie di pressioni e minacce rivolte per mesi a una famiglia di connazionali tra Rimini e la Valconca.

Alla base della vicenda ci sarebbe un prestito da 40mila euro concesso nel 2024. La famiglia sostiene di aver già restituito circa 46mila euro, ma l’uomo avrebbe continuato a pretendere ulteriori somme fino a 27mila euro, con un tasso ritenuto usurario. Alle richieste sarebbero seguiti messaggi e audio intimidatori: "Se non mi date i soldi brucio tutto".

La svolta a inizio febbraio, quando è stato organizzato un incontro in un distributore di carburante a Cattolica per la consegna del denaro. L’appuntamento era monitorato dai militari: il 53enne, arrivato sul posto, avrebbe controllato la borsa con i soldi all’interno dell’auto della vittima. Subito dopo è scattato il blitz. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sequestrati uno spray al peperoncino privo di etichetta e altro materiale ritenuto di interesse investigativo.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: