CRONACA Rimini, vendeva di nuovo farmaci tipo Viagra: commerciante denunciato Sequestrate circa 150 confezioni tra pillole e bustine. A febbraio era stato condannato per fatti analoghi a quattro mesi di reclusione e 8mila euro di multa

Rimini, vendeva di nuovo farmaci tipo Viagra: commerciante denunciato.

Stessa attività, stesso tipo di contestazione, cinque anni dopo. Un commerciante è stato nuovamente denunciato dalla Polizia locale di Rimini per la vendita abusiva di medicinali riconducibili a farmaci simili al Viagra.

Il controllo è scattato venerdì 28 agosto dopo alcune segnalazioni di residenti. Gli agenti della squadra giudiziaria, in abiti civili, si sono presentati nell’esercizio già controllato nel 2021. Alla loro vista, l’uomo ha consegnato spontaneamente il materiale esposto. Sono state sequestrate circa 150 confezioni tra pillole e bustine di diverse marche. Parte della merce era sul bancone, mentre altre confezioni erano conservate in un frigorifero nel retrobottega. Per il commerciante è scattata una nuova denuncia a piede libero.

Proprio lo scorso febbraio il Tribunale di Rimini lo aveva condannato, per fatti analoghi, a quattro mesi di reclusione e 8mila euro di multa. Nel precedente controllo erano state sequestrate oltre 180 pillole e, nel retrobottega, erano stati trovati anche siringhe e fiale. La nuova posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

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